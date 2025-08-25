Министр призвал саратовцев регулярно измерять уровень сахара в крови

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков напомнил о важности контроля уровня сахара в крови.

Анализ уровня глюкозы в организме позволяет оперативно диагностировать заболевания и своевременно начать лечение. Это исследование включено в обязательную программу диспансеризации и профилактических осмотров.

Всю информацию о порядке прохождения обследований, графике работы медучреждений и контактах можно найти на официальных сайтах медицинских организаций. Записаться на диспансеризацию можно через портал Госуслуг или по телефону.

Дудаков подчеркнул, что диспансеризация является эффективным инструментом раннего выявления заболеваний, что значительно повышает успешность лечения. Министр призвал граждан не откладывать прохождение профилактических осмотров.

Напомним, норма сахара в крови натощак для большинства взрослых составляет 3,88–6,38 ммоль/л.