Владельцы саратовских гостиниц с начала года уплатили туристический налог на 12 млн

В Саратовской области успешно применяется курортный сбор.

Первые финансовые поступления подтвердили эффективность этой инициативы: на сегодняшний день в региональную казну с начала года перечислено 11,6 млн рублей.

Данный налоговый механизм реализован на территории отдельных муниципалитетов региона. К числу плательщиков отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые владеют объектами размещения, внесенными в государственный реестр классифицированных гостиниц и аналогичных средств размещения.

Отчетность предоставляется плательщиками на ежеквартальной основе. Крайним сроком для подачи налоговой декларации и уплаты сбора считается 25-е число месяца, идущего за окончанием отчетного квартала.

Подчеркивается, что точный расчет и своевременное перечисление курортного сбора являются обязательным требованием для всех владельцев средств размещения, чьи объекты прошли официальную классификацию и включены в соответствующий реестр.