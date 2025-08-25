Владельцы саратовских гостиниц с начала года уплатили туристический налог на 12 млн

В Саратовской области успешно применяется курортный сбор.
Первые финансовые поступления подтвердили эффективность этой инициативы: на сегодняшний день в региональную казну с начала года перечислено 11,6 млн рублей.
Данный налоговый механизм реализован на территории отдельных муниципалитетов региона. К числу плательщиков отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые владеют объектами размещения, внесенными в государственный реестр классифицированных гостиниц и аналогичных средств размещения.
Отчетность предоставляется плательщиками на ежеквартальной основе. Крайним сроком для подачи налоговой декларации и уплаты сбора считается 25-е число месяца, идущего за окончанием отчетного квартала.
Подчеркивается, что точный расчет и своевременное перечисление курортного сбора являются обязательным требованием для всех владельцев средств размещения, чьи объекты прошли официальную классификацию и включены в соответствующий реестр.