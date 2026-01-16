Министр призвал саратовцев старше 40 лет регулярно измерять свое давление

Саратовцам рекомендуют перед началом занятий спортом обязательно консультироваться с врачом и пройти медосмотр.

На пресс-конференции с участием заместителя главврача Областного врачебно-физкультурного диспансера Оксаны Арсениевич, министр здравоохранения Владимир Дудаков предостерег жителей региона от увлечения спортом без предварительной оценки здоровья. По его словам, многие люди игнорируют возможные противопоказания, что может привести к негативным последствиям.

Дудаков и Арсениевич подчеркнули важность регулярного контроля за здоровьем. Министр отметил, что людям старше 40 лет необходимо иметь дома тонометр и регулярно измерять артериальное давление, назвав это нормальной практикой.

Ольга Сергеева