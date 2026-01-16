В Саратовской области за год планируют создать 2600 новых рабочих мест

В 2026 году в Саратовской области планируется создать 2,6 тыс. новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов.

Об этом на встрече с руководством профильного министерства сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, инвестиционный портфель региона включает около 280 крупных проектов на общую сумму 1,1 трлн рублей, более 40 из которых — новые. Ожидается, что по итогам года объём инвестиций в основной капитал составит 360 млрд рублей. Основные проекты реализуются в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве.

Губернатор подчеркнул важность работы с кадрами и сопровождения инвесторов при взаимодействии с вузами и колледжами для подготовки специалистов. Напомнив, что в 2025 году в регионе был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 0,3%, Бусаргин отметил, что этого удалось достичь, в том числе, благодаря запуску новых производств.

Ольга Сергеева