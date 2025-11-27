Министр здравоохранения рекомендовал саратовцам начинать носить маски

В Саратовской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 12 453 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что на 1 461 больше показателя предыдущей недели. Госпитализированы 270 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.

Уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог на 16,8%. При этом статистика по коронавирусу показывает снижение: за неделю выявлено 112 случаев против 123 неделей ранее.

«Ситуация лучше прошлогодней, но заболеваемость растет. Рекомендуем избегать массовых мероприятий, использовать маски и обращаться к врачу при первых симптомах», — подчеркнул министр.

Всего с начала осенней прививочной кампании вакцинировано 1 163 912 жителей области, из них 296 417 — дети.

Ольга Сергеева