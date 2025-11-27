Мария Усова: поправки в бюджет направлены на развитие транспорта и соцсферы

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова прокомментировала решения внеочередного заседания регионального парламента, на котором были утверждены поправки в бюджет на 2025 год.

«Значительная часть средств, полученных при содействии председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а это 2,8 миллиарда рублей, будет направлена на закупку 16 современных трёхсекционных трамваев. Они предназначены для маршрута № 3, пользующегося особой популярностью у саратовцев», — отметила парламентарий.

Кроме того, как сообщила Усова в ТГ-канале «Колонка издателя У.М.» бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство и модернизацию образовательных и медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, а также на расселение аварийного жилья на улице Крымской. Отдельно депутат выделила средства для премирования победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», в число которых вошел Балашов, находящийся в её избирательном округе.

Парламентарий также рассказала о принятых изменениях в закон о патентной системе налогообложения, которые синхронизируют региональное и федеральное законодательство. В частности, из перечня видов деятельности для патентной системы исключаются услуги охранников, сторожей и вахтеров. Закон также предусматривает актуализацию размеров потенциально возможного дохода для предпринимателей по всем направлениям бизнеса.

Наталья Мерайеф