Министра Ковальского восхитила уехавшая из Саратова в село многодетная семья сыроваров

Вице-премьер правительства Саратовской области Роман Ковальский рассказал о фермерах, вносящих вклад не только в продовольственную безопасность, но и в демографию региона.

На круглом столе, посвященном развитию сельских территорий, стало известно о женщине-предпринимателе из ассоциации «Народный фермер», которая занимается разведением коз и производством сыров. Переехав из Саратова в сельскую местность, семья создала собственное хозяйство и сейчас ожидает пятого ребенка.

«Этот пример доказывает, что в селе можно успешно жить, работать и воспитывать патриотов страны», — подчеркнул Ковальский.