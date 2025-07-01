На окраине Саратова утром в протаранившей дерево иномарке разбились 2 молодых человека

В Саратове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Утром 1 июля в Гагаринском районе, возле села Багаевка, автомобиль Hyundai врезался в дерево.

Как сообщили в экстренных службах, авария случилась на улице Песчаной. Водитель 2005 года рождения и его пассажир 2006 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.

Спасатели провели операцию по деблокированию пострадавших из автомобиля. На месте работали сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, ДТП произошло около дома №15. Расследование инцидента продолжается.