Минобороны: над Саратовской областью за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА

В ночь на 5 марта над Саратовской областью силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, 33 дрона были сбиты в период с 00:00 до 08:00, еще пять — вечером 4 марта.

Атака привела к повреждениям гражданских объектов. По предварительным данным, пострадали три человека. В 23:18 4 марта в регионе вводилась угроза атаки БПЛА, отбой был объявлен в 06:09 5 марта.

Всего за ночь над территорией России ликвидировали 124 беспилотных летательных аппарата. Еще два дрона уничтожили над соседней Волгоградской областью.