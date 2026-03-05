Госкорпорация «Росатом» и правительство Саратовской области утвердили перечень проектов по развитию города Балаково в 2026 году

Erid. 2W5zFH6EMkV

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписали перечень мероприятий по социальному и инфраструктурному развитию города-спутника Балаковской АЭС — Балаково на 2026 год. Документ утверждён в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Саратовской области.

Финансирование запланированных проектов будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета, а также дополнительно привлеченных средств из регионального бюджета и Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Утвержденный перечень охватывает широкий спектр направлений – от образования и здравоохранения до дорожного хозяйства и благоустройства.

«Все города присутствия “Росатома” представляют стратегическое значение для нашего государства, являются основой укрепления мирового технологического лидерства в атомной отрасли. Балаково и остальные атомграды, где размещены АЭС, составляют основу российской энергетической независимости и безопасности. Комплексный подход в развитии территорий, в том числе при помощи инструмента мастер-планирования, позволяет нам решать важную задачу – обеспечивать качество жизни жителей на столичном уровне. Соглашения, разработанные “Росатомом” вместе с регионом, муниципалитетом и градообразующим предприятием, содержат, по сути, ингредиенты для достижения этих целей», – отметила директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Марина Кирдакова.

«Сотрудничество Саратовской области с госкорпорацией «Росатом», в первую очередь, выражается в реализации совместных проектов, которые меняют облик Балаково и поддерживаются жителями. Их перечень достаточно большой и захватывает социальные направления и инфраструктуру. Помимо самого города, мероприятия также затронут малые населенные пункты, в частности, коснутся образовательных учреждений. Данные инициативы направлены на комплексное развитие района и, безусловно, отражают социально ответственную политику “Росатома”», – отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В числе приоритетных задач на текущий год – оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных и образовательных организаций, а также детских школ искусств и других учреждений культуры. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для обучения в сельских школах: запланировано строительство системы газопотребления с котлом наружного размещения в средней общеобразовательной школе села Еланка.

«Подписанный перечень мероприятий – это результат системной работы госкорпорации «Росатом» с регионами, в данном случае – с правительством Саратовской области и администрацией Балаково. Концерн «Росэнергоатом», как куратор соглашения с регионом, не просто поддерживает отдельные инициативы, а участвует в комплексном развитии города, где живут и работают сотрудники атомной станции. Для нас важно, чтобы Балаково становился комфортнее, современнее и привлекательнее для жизни – от ремонта дорог и сетей водоснабжения до оснащения больниц новым оборудованием и поддержки спорта», – отметил первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Значительный блок мероприятий связан с развитием городской инфраструктуры. В Балаково продолжится ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, в том числе в границах сельских населенных пунктов Натальинского и Быково-Отрогского муниципальных образований. Также запланировано обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства, предоставляемых многодетным семьям.

Важным направлением остаётся модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В рамках утвержденного перечня будет проведён капитальный ремонт сетей водоснабжения МУП «Балаково-Водоканал», а также приобретена современная коммунальная техника.

Особое внимание в плане на 2026 год уделено сфере здравоохранения. В Балаковской городской клинической больнице запланированы реконструкция пищеблока, ремонт помещения и здания для отделения гемодиализа. Кроме того, для больницы будет приобретено новое медицинское оборудование, включая передвижной рентгеновский аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательную аппаратуру.

Поддержку получат также спортсмены спидвейного клуба «Турбина» – для них будут приобретены спортивная одежда и техника.

