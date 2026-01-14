Минпром: крупный саратовский завод начал выпускать продукцию для нужд гособоронзаказа

Саратовский завод РМК отчитался о производственных показателях за 11 месяцев 2025 года.

Предприятие выпустило свыше 13 тысяч тонн конструкций, предназначенных для монтажа специальных резервуаров.

В этом периоде предприятие расширило круг стратегических партнеров, добавив новые контракты. Завод продолжает выполнять задания по гособоронзаказу, а также поставляет продукцию таким крупным компаниям, как «Транснефть-Балтика», «Полюс» и «Синарастройкомплект».

Продукция завода востребована в различных регионах страны. В настоящее время металлоконструкции направляются заказчикам в Краснодарский край, Ленинградскую область и Республику Коми.

Ольга Сергеева