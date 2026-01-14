Саратовский общественник отметил самоотверженность коммунальных служб

Член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин отметил самоотверженную работу коммунальных служб региона.

«Зимний сезон поставил перед городами области беспрецедентные вызовы: объём выпавших осадков превысил среднестатистические показатели. Тем не менее, круглосуточная и самоотверженная работа коммунальных служб позволила — насколько это возможно — минимизировать негативные последствия для жителей.

Действует правило приоритетной расчистки территорий. Сначала убирают самые важные участки: главные дороги с интенсивным движением, подходы к соцобъектам, остановки и пешеходные переходы.

Ведется постоянный мониторинг ситуации для своевременного выявления «узких мест» и корректировки планов по уборке.

Важно, что службы перевели в режим повышенной готовности ещё до начала снегопада. Коммунальщики, ГИБДД, волонтёры и просто неравнодушные горожане действуют как одна команда, каждый знает свои задачи и возможности», — подчеркнул Бирюлин.