Минпром сообщил о будущей работе саратовского авиационного завода

В ответ на запросы граждан о будущем территории Саратовского авиационного завода (САЗ) региональное Министерство промышленности и энергетики дало разъяснения.

Как сообщили в ведомстве, историческое предприятие «Саратовский авиационный завод» было ликвидировано еще в 2012 году. Его правопреемником с 2025 года выступает новая структура — АО «Саратовский завод авиационной техники».

«В настоящее время изучается возможность налаживания на мощностях предприятия выпуска летательных аппаратов для нужд малой авиации. В этих целях проводится разработка бизнес-плана и подбор наиболее эффективной производственной модели», — отметили в министерстве. Об этом сообщает издание «Репортер 64».

Ольга Сергеева