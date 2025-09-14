Михаил Исаев осмотрел в День города центр Саратова

Мэр Саратова совершил в праздник основания Саратова 14 сентября инспекционный объезд.

В утренние часы, пока на основных площадках праздничной программы еще шла подготовительная работа, вместе с руководителями профильных структурных подразделений Михаил Исаев посмотрел состояние центральной части города.

— Сегодня в Саратове отличная теплая погода. С самого утра на улицах много людей, работники коммунальных, ресурсоснабжающих организаций. Все работают в усиленном режиме, чтобы при необходимости оперативно подключаться. Проверил состояние Набережной, проспекта Столыпина, площади Кирова, ул. Вавилова, Рахова, Советской и других. Большая нагрузка сегодня, безусловно, на работниках социальной сферы. Подготовлена насыщенная праздничная программа. Уверен все желающие найдут себе занятие по душе. Хочу сказать спасибо ребятам, которые сегодня работают на праздничных площадках за их труд. С праздником, дорогие саратовцы! С Днем города! — написал мэр в своем ТГ-канале.

Подготовила Ольга Сергеева