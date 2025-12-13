Минпросвещения рекомендовало единые сроки зимних каникул для школ

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам зимних каникул для общеобразовательных учреждений.

Ведомство предложило установить единый период отдыха с 31 декабря 2024 года по 11 января 2025 года.

Также министерство напомнило о традиционных дополнительных каникулах для первоклассников, рекомендовав провести их с 16 по 22 февраля. Эта мера призвана помочь самым юным ученикам адаптироваться к учебному процессу и избежать перегрузок в самой длинной третьей четверти.

Окончательное решение о конкретных датах в каждом регионе и школе, согласно действующему законодательству, будут принимать местные органы управления образованием и администрации учебных заведений.

Ольга Сергеева