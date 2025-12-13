На Московском шоссе в Саратове сбили пенсионера

Утром 11 декабря в Ленинском районе областного центра мужчина попал под колеса легкового автомобиля.
Об этом сообщает региональное управление Государственной автомобильной инспекции.
По предварительной информации, в 07.30 у дома номер 139/1, расположенного на Московском шоссе, 55-летний водитель автомобиля марки «Хендэ» совершил наезд на пешехода — 74-летнего пенсионера.
В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
Ольга Сергеева