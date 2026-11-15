Минпросвещения установило даты зимних каникул у саратовских школьников

Школам Саратовской области рекомендовали зимние каникулы с 31 декабря по 10 января.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой в ведомстве, при разработке календарного учебного графика школа может как воспользоваться предложенным министерством графиком, так и составить собственный на его основе — с учётом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий.

Таким образом, точные даты каникул в конкретной школе родителям стоит уточнять на сайте учебного заведения.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учёбы», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Для сравнения: осенние школьные каникулы в этом учебном году прошли с 26 октября по 3 ноября.

Ольга Сергеева