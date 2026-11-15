ВСУ нанесли удар беспилотниками по Саратовской области

Ночью ПВО уничтожила 533 дрона над Россией, включая Саратовскую область.

В ночь на 15 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими территориями 533 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Удар пришёлся и по Саратовской области: аэропорт Гагарин приостанавливал работу, ограничения вводили дважды, несколько рейсов задержали, а около двух часов ночи жители получили СМС от РСЧС об угрозе атаки. Подверглись атаке и соседние регионы — Волгоградская, Воронежская и Ульяновская области (там сбили 28 и 7 дронов соответственно, никто не пострадал).

Кроме того, дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.