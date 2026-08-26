Минтруд назвал 26 категорий саратовцев с правом на бесплатный проезд

Минтруд разъяснил, кто в Саратовской области может ездить в транспорте бесплатно.

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области опубликовало перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

В список вошли: инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а также ветераны труда. Всего льготными категориями охвачены 26 групп граждан.

Пенсионеры в перечень не включены, однако для них в Саратове действует специальная транспортная карта «Поехали», дающая право на проезд по сниженной стоимости. Оформить её можно в МФЦ или через портал «Госуслуги». За консультацией по льготному проезду граждане могут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.

Ольга Сергеева