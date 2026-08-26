Одаренных саратовских детей ждут в «Галактике»

Образовательный центр «Галактика64» занимается бесплатным развитием талантливых детей Саратовской области.

В Саратовской области с 2023 года работает образовательный центр «Галактика64», созданный в рамках нацпроекта «Образование» на базе Инженерного лицея Саратова при поддержке «Сириуса». Центр бесплатно обучает одарённых школьников из всех районов региона — ежегодно более 2500 человек. Попечительский совет возглавляет губернатор Роман Бусаргин.

Попасть в «Галактику» можно через конкурсный отбор на профильные смены (от 3 до 14 дней) или занятия в 32 кружках. Талантливые дети также получают шанс поехать в «Сириус», «Артек» и другие федеральные центры.

Центр развивает несколько направлений:

— Наука: подготовка по математике, физике, химии, биологии и информатике с лучшими преподавателями вузов.

— Робототехника: команда «АТОМ» в 2025 году стала чемпионом мира на TechnoXian World Cup 9.0 в Индии.

— Искусство: музыка, живопись, театр, дизайн, мультипликация и медиа.

— Спорт: профильные смены под руководством мастеров спорта.

— Олимпиады: интенсивы по подготовке к ВсОШ — ученица Дарья Курохтина стала призёром заключительного этапа по немецкому языку.

Истории успеха выпускников подтверждают: «Галактика64» помогает детям из отдалённых районов найти своё призвание и добиться высоких результатов.

Ольга Сергеева