Минтруд сообщил, кому из саратовцев полагаются субсидии на оплату коммунальных услуг

Саратовцам разъяснили порядок получения компенсации за ЖКУ.

Министерство труда и соцзащиты Саратовской области прокомментировало многочисленные вопросы жителей о компенсациях за коммунальные услуги. В ведомстве подчеркнули: претендовать на субсидию могут граждане с невысоким уровнем дохода, при этом специальных льгот или статуса не требуется.

Главное условие — доля расходов на ЖКУ в семейном бюджете должна превышать 22%. Именно в этом случае государство возвращает часть затрат. Данный порог закреплён в официальном разъяснении министерства и действует для всех жителей региона независимо от категории.

Ольга Сергеева