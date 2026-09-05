В Детском парке Саратова открыли цифровую библиотеку «Заряжайка»

В Саратове открылась модельная библиотека «Заряжайка» с обновлённым фондом и цифровыми зонами.

В центральной части Детского парка Саратова после модернизации заработала библиотека № 38 «Заряжайка» — 25-я модельная в регионе, обновлённая в рамках президентского нацпроекта «Семья».

Площадь учреждения выросла за счёт антресоли, число посадочных мест удвоилось. Для читателей оборудовали четыре компьютерных места с доступом в интернет, установили интерактивное оборудование и новую мебель.

Книжный фонд обновлён на 80%: появились научно-популярные издания, лауреатские книги, историческая литература и интерактивные энциклопедии, а также открыт доступ к Национальной электронной библиотеке.

Ольга Сергеева