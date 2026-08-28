Минтруд сообщил, кому из саратовцев полагаются жилищные субсидии

Минтруд Саратовской области разъяснил порядок получения субсидий на ЖКХ.

Ведомство обратило внимание граждан на условия получения данной меры поддержки.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется жителям региона с доходом ниже среднего уровня. При этом наличие льготного статуса не является обязательным условием — подать заявку могут все категории граждан, соответствующие критериям.

Главный критерий для получения компенсации — размер расходов на услуги ЖКХ. Государство возвращает часть уплаченных средств тем семьям, у которых ежемесячные платежи за коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи.

Таким образом, мера поддержки ориентирована на те домохозяйства, для которых оплата счетов за свет, воду и отопление становится серьёзной нагрузкой на бюджет. Обратиться за субсидией можно независимо от наличия льгот — достаточно подтвердить уровень дохода и предоставить необходимые документы.

Ольга Сергеева