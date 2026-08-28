Саратовские эксперты прокомментировали итоги регистрации кандидатов на сентябрьских выборах

Эксперты Регионального штаба общественного наблюдения за выборами прокомментировали основные тезисы аналитического доклада «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании», который был подготовлен Центром общественно-политических проектов и коммуникаций и представлен на федеральных площадках.

Заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, руководитель аналитической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков:

«Доклад наших федеральных коллег очень точно фиксирует основную тенденцию текущей избирательной кампании — российская политическая система даже в условиях военного конфликта демонстрирует высокий уровень политической и партийной конкуренции, обеспечивая широкие возможности для политического участия всех значимых групп общества. Показательно, что партии вовлечены в избирательные кампании всех уровней, не ограничиваясь только федеральными или региональными выборами. В муниципальных выборах в Саратовской области, которые пройдут в сентябре и в ходе которых гражданам предстоит избрать более тысячи депутатов, зарегистрированы кандидаты от 7 политических партий. Такая вовлеченность партий в выборы – показатель институциональной зрелости российской политической системы, ее открытости и правовой обеспеченности».

Заместитель председателя Общественной палаты области, руководитель юридической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Юлия Михайлова:

«Один из выводов доклада – по сравнению с предыдущими выборами наблюдается существенное снижение количества отказов кандидатам в регистрации. Это федеральная тенденция, которая свидетельствует, с одной стороны, о юридической грамотности избирательных штабов партий, хорошей подготовке документов самими кандидатами, с другой – открытостью самой избирательной системы. Сегодня в российском избирательном процессе отсутствуют административные барьеры, а факты выбытия кандидатов из избирательной гонки объясняются исключительно отдельными технико-правовыми ошибками в документах или деструктивной деятельностью отдельных персон и кандидатов, которые противоречат национальным интересам нашего государства».

Председатель Общественной палаты области, руководитель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук:

«Широкое участие политических партий в выборах расширяет возможности для общественного наблюдения. Региональный штаб общественного наблюдения за выборами объединил не только конструктивный общественный сектор нашей области, но и партийный сегмент, заинтересованный в четных и открытых выборах, на которых нет места провокациям. В рамках текущей избирательной кампании Региональным штабом было подготовлено более 7 тысяч наблюдателей, которые будут на избирательных участках следить за ходом голосования.

Присутствие обученных наблюдателей на участках станет надёжной гарантией того, что волеизъявление граждан будет реализовано свободно, а итоги голосования подсчитаны точно и прозрачно. Именно в этом главный смысл нашей совместной работы: не допустить искажений, пресечь возможные провокации и обеспечить безусловное соблюдение избирательных прав каждого гражданина».