Минздрав области: все подведомственные медучреждения в непогоду работают в штатном режиме

В саратовских больницах и поликлиниках сохраняется штатный режим работы.

Все медицинские учреждения, входящие в систему областного минздрава, продолжают функционировать в обычном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Персонал больниц и поликлиник завершил работы по уборке снега на прилегающих территориях, обеспечив свободные подходы к зданиям и проезды для машин скорой помощи.

Как сообщается, оказание медицинской помощи пациентам ведется без каких-либо ограничений или сбоев. Амбулаторно-поликлинические и стационарные подразделения работают в полном объеме.

Прием граждан как по экстренным, так и по плановым обращениям осуществляется в штатном порядке.

Ольга Сергеева