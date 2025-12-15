Гидрометцентр предупреждает о ветре до 18 м/с со снегом в Саратовской области

Синоптики предупредили о сильном ветре и метелях в регионе.

Гидрометцентр России распространил предупреждение об ухудшении погодных условий в Саратовской области. Согласно прогнозу, в ночь на понедельник 15 декабря и в течение дня в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. В областном центре скорость ветра может достигать 15 м/с.

Помимо шквалистого ветра, синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, а местами в течение суток — метель. Также существует вероятность образования измороси на деревьях и проводах.

Температурный режим сохранится на низких отметках. В ночные часы температура воздуха составит -6…-11 градусов, а в низинах возможны заморозки до -16°. Днем воздух прогреется до -4…-9°. Метеорологи рекомендуют жителям проявлять осторожность и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и выходов на улицу.

Ольга Сергеева