Минздрав региона: жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА саратовцев ничего не угрожает

Трое жителей Саратовской области госпитализированы после ночной атаки БПЛА.

В больницы региона доставили троих местных жителей, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Актуальную информацию озвучил замминистра областного здравоохранения Денис Грайфер.

Все пострадавшие — совершеннолетние. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Угрозы для жизни пациентов нет, им оказывается полный комплекс необходимой помощи.

Напомним, в ночь на 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом 33 беспилотника, а вечером 4 марта — еще 5 аппаратов.

Ольга Сергеева