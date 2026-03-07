В Аткарском районе готовятся к весеннему паводку

В Аткарске подготовили ПВР на случай паводка: в зоне подтопления могут оказаться 2 тысячи человек.

Первый пункт временного размещения развернули в ГДК «Россия» — здесь готовы принять до 70 человек. Об этом сообщил глава района Андрей Глухов.

По его словам, в зоне возможного подтопления находятся почти 1000 домов, где проживают около 2 тысяч человек. В случае необходимости власти готовы открыть до 20 ПВР. Также прорабатывают вопрос лодочной переправы у низководных мостов на Карла Маркса.

Ольга Сергеева