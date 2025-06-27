Минздрав: Серьезно пострадавший при атаке БПЛА саратовец остается в больнице

В Саратовской области мужчина, пострадавший во время обстрела украинскими дронами, до сих пор проходит лечение в медицинском учреждении.

По последним данным, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Губернатор Роман Бусаргин ранее подтвердил факт ранения местного жителя в результате атаки беспилотников, однако не стал раскрывать подробности о месте происшествия.

Представитель регионального минздрава Денис Грайфер заверил, что медицинские специалисты делают всё возможное для выздоровления пациента. По его словам, врачи настроены оптимистично и рассчитывают на положительный исход лечения.