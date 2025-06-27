Массовое отравление детей в саратовском лагере привело к разбирательству

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после группового заболевания детей в оздоровительном лагере.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, поводом для расследования стал случай массового отравления в детском центре «Дубки».

Сигнал о вспышке кишечной инфекции поступил от специалистов Роспотребнадзора 25 июня.

По последним данным минздрава, в медицинские учреждения с норовирусом госпитализированы шесть несовершеннолетних. Также симптомы заболевания проявились у нескольких сотрудников лагеря.

Следствие ведется по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, конкретные лица к ответственности пока не привлекались.