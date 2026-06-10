Минздрав сообщил об особом режиме работы саратовских медучреждений в июне

Министерство здравоохранения Саратовской области объявило о режиме работы медицинских учреждений в праздничные дни с 12 по 14 июня 2026 года.

В этот праздничный период поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00, а вызов врача на дом можно осуществить до 13:00.

В стационарах дежурство администраторов будет организовано в круглосуточном режиме, тогда как в амбулаторно-поликлинических учреждениях — с 09:00 до 14:00 ежедневно. Пункты выдачи льготных лекарств для граждан будут работать 13 июня, а также в другие дни при необходимости.

Министр регионального здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что все лечебные учреждения будут работать в полном объеме, обеспечивая доступность экстренной и плановой медицинской помощи в стационарных условиях.

Ольга Сергеева