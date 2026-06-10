Власти Саратова укрепляют бывший авиатехникум для размещения факультета робототехники

Начались работы по укреплению здания бывшего авиатехникума в Саратове.

Напомним, зданию более 120 лет. Долгое время объект находился в заброшенном состоянии и пришел в аварийное состояние.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина началась реставрация этого объекта культурного наследия.

В рамках первого этапа проводятся мероприятия, направленные на остановку разрушения здания. После завершения всех работ в нем планируется разместить факультет робототехники и беспилотных систем, который станет частью политехнического колледжа – лицея-интерната № 64.

Как только будет готов проект, основные работы начнутся с будущего года и должны завершиться за 2027 и 2028 годы.

Ольга Сергеева