Минздрав советует саратовцам перед купанием в ледяной проруби на Крещение посетить врача

19 января, в праздник Крещения Господня, региональный минздрав напоминает о правилах безопасного купания в проруби.

Медики подчёркивают, что окунаться можно только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей и медиков. Перед погружением необходимо разогреться разминкой. Нырять с головой не рекомендуется — лучше погрузиться по шею. После купания следует обтереться, одеться и выпить горячий чай. Приём алкоголя строго запрещён.

Купание противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гинекологическими воспалениями, а также пожилым, детям, беременным и людям с ожирением. Перед погружением необходимо измерить давление и поесть за час до процедуры.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков советует новичкам проконсультироваться с врачом, так как резкое погружение в ледяную воду — серьёзный стресс для организма, и важно трезво оценить свои силы.

Алиса Эай