Для метеозависимых саратовцев дали рекомендации перед сильной магнитной бурей 17 января

В Саратовской области в субботу, 17 января, прогнозируется магнитная буря умеренной интенсивности.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения начнутся около 07:00 по местному времени. Пик активности ожидается к 10:00 (уровень G1), после чего влияние бури будет ослабевать, и к 16:00 магнитосфера стабилизируется.

Медики рекомендуют метеозависимым людям, особенно с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, быть внимательнее к своему самочувствию в этот день. Возможны головные боли, слабость, нарушения сна. Врачи советуют избегать стрессов и соблюдать режим дня.

Алиса Эай