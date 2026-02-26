Минздрав: У саратовцев ОРВИ чаще протекает в легкой форме

В Саратовской области ожидается спад заболеваемости ОРВИ благодаря школьным каникулам.

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе официального брифинга озвучил свежие данные по эпидемиологической ситуации. По его словам, несмотря на текущий рост числа заболевших, в ближайшее время прогнозируется улучшение показателей.

На данный момент в области зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Прирост за неделю составил 2,56% — это около 350 новых случаев. Превышение эпидемического порога фиксируется в двух возрастных категориях: среди взрослых (старше 15 лет) показатель выше на 29,97%, а у детей от 7 до 14 лет — на 1,34%.

При этом количество госпитализаций немного снизилось. На минувшей неделе в стационары попали 334 человека, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 339 пациентов (падение на 1,47%).

Денис Грайфер подчеркнул, что текущий рост не является критическим, и уже через несколько недель ситуация изменится к лучшему. Основной фактор, который повлияет на снижение заболеваемости, — предстоящие весенние каникулы у школьников.

Что касается гриппа, на сегодняшний день лабораторно подтверждено 3 596 случаев. Из них 257 приходятся на так называемый «гонконгский грипп» (штамм A(H3N2)), 74 человека заболели гриппом B. Остальные случаи — это грипп A без уточнения подтипа.

Добавим, что заболеваемость COVID-19 продолжает падать. За последнюю неделю выявлено 47 случаев коронавируса, что почти на 19% меньше, чем в предыдущий период (тогда было 58 зараженных).

Ольга Сергеева