На фронтах спецоперации геройски погибли жители из 6 районов Саратовской области

В Саратовской области простились с семью бойцами, погибшими в зоне спецоперации.

Траурные церемонии прошли сразу в нескольких районах региона. В четверг, 26 февраля, стало известно о гибели еще семерых жителей области при исполнении воинского долга.

В Вольском районе проводили в последний путь командира мотострелкового отделения, рядового Михаила Сергеевича Куликова. Прощание состоялось в селе Барановка.

В городе Шиханы 26 февраля отдали дань уважения Александру Сергеевичу Стрелкову. Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Клещеевка в ЛНР.

Муниципальный волонтерский центр Красноармейского района сообщил о гибели Александра Викторовича Липунова. Церемония прощания с бойцом назначена на 27 февраля в Красноармейске.

Завтра, 27 февраля, траурные мероприятия также пройдут в Балаково и Ершове. Жители Балаково простятся с Алексеем Лисенко, погибшим 3 февраля 2026 года при решении специальных задач. В Ершове проводить в последний путь Виктора Викторовича Тихончука соберутся родные, друзья и сослуживцы.

Администрация Марксовского района подтвердила гибель Владимира Владимировича Веселых. Прощание с ним состоялось 17 февраля.

В Духовницком районе скорбят о потере гвардии младшего лейтенанта Романа Александровича Манухина. Жители села Березовая Лука встретят погибшего героя 27 февраля.

Губернатор Саратовской области, а также главы муниципальных образований выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Ольга Сергеева