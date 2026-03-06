Минздрав: жизни пострадавших при ночной атаке украинских БПЛА саратовцев ничего не угрожает

В результате массированного налета беспилотников на Саратовскую область в ночь на 5 марта пострадали три человека.

Все они госпитализированы в лечебные учреждения региона. Актуальные данные о состоянии пациентов привел заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

По словам чиновника, все пострадавшие — взрослые. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Подчеркивается, что жизни пациентов ничего не угрожает, они получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, в ночь на 5 марта регион подвергся воздушной атаке. Согласно сводкам оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над областью 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, вечером 4 марта силами ПВО было ликвидировано еще пять дронов.

