В Саратове завершены поиски пропавшего в январе 25-летнего Константина Филинова

Пропавший два месяца назад 25-летний саратовец найден живым.

В Саратове счастливо завершилась история поисков 25-летнего Константина Филинова. Молодой человек числился без вести пропавшим с середины января, и всё это время его судьба оставалась неизвестной.

О долгожданной развязке сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры проинформировали, что местонахождение саратовца было установлено, и он жив.

Напомним, Константин перестал выходить на связь 13 января 2026 года. К его поискам подключились добровольцы и полиция. Сейчас, к счастью, поиски завершены.

Ольга Сергеева