Минздраву региона поручили усилить контроль за лекарственным обеспечением льготников

В министерстве здравоохранения Саратовской области усилят блок, отвечающий за бесплатное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин.

В рамках постоянно действующего совещания глава региона отметил, что за последнее время в этом направлении была проведена огромная работа. Ее главная цель — выстроить эффективную систему выдачи льготных лекарств.

«В этом году выделяется рекордное количество денежных средств на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Это в разы больше, чем было 2-3 года назад. Сумма превышает 5 миллиардов рублей. Внедряется электронная система выдачи препаратов. Ранее мы с вами договаривались, что вы проведете полный аудит и анализ, чтобы определить, какие меры необходимо предпринять дополнительно. Как вы видите, точечные жалобы остаются. Это ваша ответственность, как руководителя всей системы здравоохранения региона. Хочу услышать от вас, что требуется для того, чтобы окончательно закрыть все вопросы», — обратился губернатор к руководителю профильного ведомства Владимиру Дудакову.

По словам министра, с учетом колоссального объема финансирования и новой электронной системы на сегодняшний день остается только одна сложность.

«Организацию лекарственного обеспечения в министерстве сейчас курирует один небольшой отдел, в котором работают 4 человека. Учитывая объемы, социальную значимость направления, этого объективно недостаточно. Нагрузка совершенно несопоставима с реалиями. По нашим расчетам, профильный отдел нужно перевести в отдельное управление с увеличением количества специалистов до 13 человек», — заявил Дудаков.

Комментируя просьбу министра, Роман Бусаргин подчеркнул, что система выдачи бесплатных льготных лекарств — одна из приоритетных задач регионального здравоохранения и в целом регионального правительства.

«Учитывая важность системы и количество накопившихся проблем, необходимо сделать все, чтобы она работала без сбоев и жители своевременно получали положенные им препараты. Давайте принимать такое решение, потому что вопрос, связанный с системой выдачи бесплатных льготных лекарств, является приоритетным. В течение двух недель управление должно быть создано и укомплектовано. Задача — снять все точечные вопросы относительно предоставления льготных препаратов. Теперь все зависит от вас, как от руководителя. Результатом должно стать полное отсутствие жалоб пациентов на выдачу льготных лекарств», — сказал губернатор.

Подготовила Наталья Мераейф