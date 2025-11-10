В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог

Жителям предложили сравнить дороги До ремонта и После.

Соответствующий пост специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в соцсети ВКонтакте.

Одна из дорог протяженностью 6,3 км проходит через весь город по улицам Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская. По этому транзитному маршруту проходит большое количество большегрузных машин, которые движутся в сторону Самарской области. По дороге можно добраться до городских школ, вблизи расположены медицинские учреждения, детские сады, дом-музей им. В.И. Чапаева, пляж.

Ещё один транзитный маршрут в Пугачеве проходит по улице Ермощенко. В нормативное состояние дорожники привели 2,8 км. Дорога идет от федеральной трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», по ней можно добраться до Центра развития творчества, библиотеки. На дороге расположен путепровод, ранее отремонтированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Третий объект, фотографии которого специалисты опубликовали в группе, транзитный маршрут по улице Карла Маркса. Протяженность – 1,7 км. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства региона.

Работы на всех трех объектах выполнены в рамках нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».

Подготовила Ольга Сергеева