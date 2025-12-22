Мишустин: Индексация пенсий работающим пенсионерам продолжится в новом году

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет продолжена.

Об этом сообщает KP.RU.

«Продолжится возобновлённая с этого года индексация пенсий работающим гражданам», — заявил он. Мишустин также отметил, что запланировано дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения, а активное долголетие является одним из ключевых приоритетов государства.

Ранее сообщалось, что страховые и социальные пенсии в 2026 году будут проиндексированы выше уровня инфляции. Президент Владимир Путин анонсировал увеличение социальных пенсий с 1 апреля 2026 года, подчеркнув приоритет поддержки граждан и обеспечения достойного уровня жизни.

Ольга Сергеева