Мишустин: Индексация пенсий работающим пенсионерам продолжится в новом году

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подтвердил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет продолжена.
Об этом сообщает KP.RU.
«Продолжится возобновлённая с этого года индексация пенсий работающим гражданам», — заявил он. Мишустин также отметил, что запланировано дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения, а активное долголетие является одним из ключевых приоритетов государства.
Ранее сообщалось, что страховые и социальные пенсии в 2026 году будут проиндексированы выше уровня инфляции. Президент Владимир Путин анонсировал увеличение социальных пенсий с 1 апреля 2026 года, подчеркнув приоритет поддержки граждан и обеспечения достойного уровня жизни.
Ольга Сергеева