Губернатор Роман Бусаргин поставил задачи на фоне грядущих морозов и ледостава

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл совещание с замами и главами районов.

Основной темой стала готовность к ухудшению погоды, где ожидаются морозы до -25°C и сильный ветер. Он потребовал обеспечить чёткую работу экстренных служб и коммунальщиков, назвав безопасность людей первоочередной задачей.

Также обсудили безопасность в период ледостава после 25 декабря. Бусаргин поручил установить предупреждающие знаки у водоёмов и вести с населением разъяснительную работу.

Кроме того, затронули обновление общественного транспорта. В 2025 году в Саратов поступили 100 новых автобусов и 45 трамваев, в том числе при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Губернатор поставил задачу и дальше модернизировать подвижной состав для повышения комфорта пассажиров.

Ольга Сергеева