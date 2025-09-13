Многодетная мать считает выступления против школы предательством интересов детей

«Что за дичайший шум подняли вокруг строительства школы? Люди в здравом уме должны быть ЗА новые современные учебные заведения, а не против них. Лично мне совершенно непонятна логика этих псевдо-активистов, которые готовы оставить детей в переполненных школах», – высказалась Алла Фетисова, многодетная мать, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области.

– Особенно умиляет внезапная истерика госпожи Налимовой и её компании. Ни её, ни её спонсоров не было видно на субботниках, на собраниях по благоустройству — ровно до того момента, как появился повод для хайпа. Очень удобно и очень своевременно. Не иначе как методички от заморских «доброжелателей» подоспели, которые только и рады любому поводу расколоть общество и остановить развитие города. Их риторика — это чистый воды навальнизм: передергивание фактов, нагнетание паники, слезливые истории про «вырубку всего парка» и полное игнорирование того, что на самом деле будет построена не бетонная плита, а современная школа с собственной благоустроенной территорией. Они кричат о проблеме, которую сами же и создали в своих фантазиях.

Вопрос на засыпку: почему все эти защитники внезапно проснулись именно сейчас? Может, потому что настоящая их цель — не парк, а политический капитал и раскрутка своих медийных имен на скандале? Строительство школы — это благо. А борьба с ним на таких условиях — это чистой воды спекуляция и предательство интересов наших же детей, – возмутилась общественница.