Активисты «Женского движения Единой России» собрали очередную партию гуманитарной помощи

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» собрали очередную партию гуманитарной помощи.

«С атаманом Саратовской казачьей общины имени Ермака Александром Хализовым отправлена очередная гуманитарная помощь в 99-ый полк, в том числе и адресная. Маскировочная сеть, продукты, вода, домашняя консервация, влажные салфетки, носки, подушки-косточки, варенье, средства гигиены и др. По сложившейся традиции к маскировочной сети прикреплена игрушка, выполненная детскими руками и пакетик с конфетами. В этот раз сеть украсил жёлтый талисман «Солнечный зайчик». Пусть он послужит оберегом нашим воинам», — рассказала местный координатор проекта Женское движение Единой России в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».