Многодетная семья из Саратова превратила дачный дом в постоянное жилье благодаря программе догазификации

Дом многодетной семьи в одном из садовых товариществ Саратова стал семитысячным домовладением, подключенным к газу по президентской программе догазификации в Саратовской области.



В семье воспитываются четверо детей. Еще недавно дом использовался только в летнее время года, а теперь благодаря природному газу станет постоянным местом проживания. Газ будет использоваться для отопления, а часть расходов на строительство сетей внутри участка и покупку оборудования семье помогла компенсировать региональная субсидия.



Газопровод до границы земельного участка построили бесплатно в рамках программы догазификации.



«Этот дом построил мой дедушка, здесь выросла мама со своим братом, я, теперь растут мои дети. Раньше приезжали только летом, потому что отапливать дом было дорого. С подключением газа мы сможем жить здесь круглый год. Для нас это действительно большое событие», – поделилась хозяйка дома Надежда Бондаренко.



Сегодня в Саратовской области в программу включено 160 садовых некоммерческих товариществ в Саратове, Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах. Это более 10 тысяч домов, владельцы которых могут воспользоваться возможностью бесплатно подвести газ до границы своего участка.



«Президентская программа социальной догазификации предоставляет жителям региона возможности для повышения качества жизни. Сегодня к газу подключено уже 7 тысяч домовладений. Особенно важно, что программа активно развивается на территории садовых некоммерческих товариществ, что позволяет использовать дома для круглогодичного проживания семей», – подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



По словам генерального директора саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеслава Башунова, специалисты сопровождают участников программы на всех этапах — от заключения договора до подачи газа.



«Подключение домовладений выполняется сразу после завершения владельцем всех мероприятий внутри участка. С начала реализации программы с жителями области заключено более 12,4 тыс. договоров. Из них свыше 9,4 тыс. уже исполнены – газопроводы бесплатно подведены к границам земельных участков», — отметил Вячеслав Башунов.