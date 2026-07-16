При массированной атаке БПЛА на Энгельс пострадали три человека

В Энгельсе уточнили данные о пострадавших после ночной атаки БПЛА.

По информации министерства здравоохранения Саратовской области, в результате ночного происшествия в Энгельсе медицинская помощь потребовалась трём человекам. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни пострадавших нет.

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев поручил обеспечить контроль за соблюдением прав граждан. Прокуратура взаимодействует с профильными службами. Для координации действий на место выезжал прокурор Энгельса Роман Яценко.

Ночью в регионе объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, в Саратове включались сирены. Жители в социальных сетях сообщали о звуках, похожих на сильные хлопки.

Губернатор Роман Бусаргин информировал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Энгельсе и отсутствии пострадавших на тот момент по предварительным данным.

Согласно сводке Минобороны России, за ночь средствами ПВО над регионами страны было сбито 375 беспилотников, в том числе над территорией Саратовской области.

Ольга Сергеева