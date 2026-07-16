Ночная атака БПЛА повредила гражданскую инфраструктуру в Энгельсе

В Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура в результате атаки БПЛА.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданских объектов в Энгельсе после ночной атаки беспилотников. В результате налета пострадали 3 человека. На месте работают оперативные службы.

Режим беспилотной опасности вводился в регионе ночью 16 июля. В связи с атакой временно была ограничена работа аэропорта Саратова — меры приняты для безопасности полётов.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и отметил, что системы оповещения работают локально.

За минувшие сутки средства ПВО перехватили 155 украинских беспилотников над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Тульскую области, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае от падения обломков БПЛА пострадал один человек, госпитализация не потребовалась. В Ростове-на-Дону обломки повредили кровлю частного дома — жертв и пострадавших нет.

Этой ночью Крым вновь подвергся атаке. Движение по Крымскому мосту приостанавливали с 00:15 до примерно 05:00 мск.

Ольга Сергеева