Многодетные мамы поддержали новый закон о бесплатном школьном питании

В Саратовской области принят закон, вводящий бесплатное горячее питание для всех школьников, проживающих в сельской местности и малых городах региона.

Инициативу высоко оценили многодетные родители.

Юлия Лобанова, многодетная мама из Саратова, подчеркнула значимость законопроекта для здоровья и успеваемости детей, особенно из малообеспеченных семей.

«Это реальная забота. Когда ребёнок получает в школе полноценный обед, это напрямую влияет на его самочувствие и концентрацию», — отметила она.

Жительница Озинского района, библиотекарь и многодетная мама Ксения Зюкова, добавила, что такая поддержка была давно ожидаемой.

«Знать, что в школе ребёнка накормят полезной едой, — огромное спокойствие для родителей. Это большая помощь для миллионов семей и вклад в здоровье наших детей», — поделилась она.

Закон, инициированный председателем Госдумы, направлен на поддержку семей в населённых пунктах с численностью до 100 тысяч человек.

Ольга Сергеева