Саратовской области дополнительно выделили 1 млрд рублей

Саратовская область получит дополнительное федеральное финансирование в размере одного миллиарда рублей в 2025 году.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства предназначены для финансирования социально значимых и первоочередных расходов региона.

Помимо Саратовской области, федеральную поддержку также получат Кемеровская область, Карелия и Чечня.

В этих субъектах средства будут направлены, в том числе, на выплаты работникам угольной отрасли и бюджетной сферы, социальную поддержку населения и реализацию инфраструктурных проектов.

Ольга Сергеева