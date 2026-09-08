Многодетные саратовчанки смогут выйти на досрочную пенсию уже в 50 лет

Региональное Отделение Социального фонда разъяснило жительницам Саратовской области условия досрочного назначения страховой пенсии по старости для многодетных матерей.

Воспитание детей учитывается в стаже, а периоды ухода за ними дают дополнительные пенсионные коэффициенты.

Право на льготу возникает при трёх условиях: воспитании каждого ребёнка до 8 лет, наличии 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Пенсионный возраст снижается в зависимости от числа детей: для матерей пятерых — до 50 лет, четверых — до 56, троих — до 57 лет. Время декрета засчитывается в стаж и увеличивает индивидуальный пенсионный коэффициент за каждого ребёнка.

Чтобы ускорить оформление, специалисты рекомендуют заранее проверить данные в лицевом счёте на портале «Госуслуги» и убедиться, что все периоды ухода и сведения о детях учтены корректно. Это поможет избежать задержек при подаче заявления в Соцфонд.

Ольга Сергеева